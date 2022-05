Roma-Feyenoord, em direto

há 46 min 18:28

Roma também teve de jogar qualificações para chegar aqui



Reuters

A Roma também jogou as qualificações da Liga Conferência e vai fazer, em Tirana, o 13º encontro na prova. Os italianos eliminaram o Trabzonspor, deixando também para trás CSKA Sofia, Zorya, Bodo/Glimt, Vitesse e Leicester City.



Os giallorossi apenas contam uma Taça das Cidades com Feira (1961) no palmarés.