Roma vai defrontar Zorya, CSKA Sófia e Bodo/Glimt na Conference League

A Roma, de José Mourinho, ficou colocada no Grupo C da Conference League com os ucranianos do Zorya, os bulgaros do CSKA Sófia e os noruegueses do Bodo/Glimt.





Já o Tottenham, orientado por Nuno Espírito Santo, vai defrontar os franceses do Rennes, os holandeses do Vitesse e os eslovenos do Mura.

Confira a composição dos grupos e o calendário da prova:

Grupo A:

Lask (Aut)

Maccabi Telavive (Isr)

Alashkert (Arm)

HJK Helsínquia (Fin)





Grupo B:

Gent (Bel)

Partizan (Ser)

Flora Tallin (Est)

Anorthosis (Chp)

Grupo C:

Roma (Ita)

Zorya Luhansk (Ucr)

CSKA Sófia (Bul)

Bodo/Glimt (Nor)

Grupo D:

Alkmaar (Hol)

Cluj (Rom)

Jablonec (Che)

Randers (Din)

Grupo E:

Slavia Praga (Che)

Feyenoord (Hol)

Union Berlim (Ale)

Maccabi Haifa (Isr)

Grupo F:

Copenhaga (Din)

PAOK (Gre)

Slovan Bratislava (Svq)

Lincoln Red Imps (Gib)

Grupo G:

Tottenham (Ing)

Rennes (Fra)

Vitesse (Hol)

Mura (Slo)

Grupo H:

Basileia (Sui)

Qarabag (Aze)

Kairat (Caz)

Omonoia (Chp)





Fase de grupos:

1.ª jornada: 16 set.

2.ª jornada: 30 set.

3.ª jornada: 21 out.

4.ª jornada: 04 nov.

5.ª jornada: 25 nov.

6.ª jornada: 9 dez.

Sorteio dos 16 avos de final: 13 dez.

1.ª mão dos 16 avos de final: 17 fev 2022.

2.ª mão dos 16 avos de final: 24 fev.

Sorteio dos oitavos de final: 25 fev.

1.ª mão dos oitavos de final: 10 mar.

2.ª mão dos oitavos de final: 17 mar.

Sorteio dos quartos de final e meias-finais: 18 mar.

1.ª mão dos quartos de final: 07 abr.

2.ª mão dos quartos de final: 14 abr.

1.ª mão das meias-finais: 28 abr.

2.ª mão das meias-finais: 05 mai.

Final: 25 de maio, National Arena, em Tirana.