Sá Pinto abandonou conferência por causa do... ar condicionado: «Não podemos continuar assim»

Ricardo Sá Pinto, treinador português do APOEL do Chipre, estava a falar com os jornalistas no final do triunfo (2-0) com o Dila Gori, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, quando decidiu abandonar a conferência de imprensa por causa do... ar condicionado. "Não podemos continuar assim", atirou o técnico luso, alegando não ter condições para continuar a falar com a comunicação social.A conferência de imprensa terminou quatro minutos após ter começado.