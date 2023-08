Sá Pinto está na próxima fase da Liga Conferência

Depois da vitória caseira (2-1) na 1ª mão, os cipriotas do APOEL, treinados por Sá Pinto, voltaram a vencer os sérvios do Vojvodina pelo mesmo resultado e seguem para a 3ª pré-eliminatória da Liga Conferência, onde vão defrontar os georgianos do Dila Gori. Os polacos do Legia, ajudados com um golo de Yuri Ribeiro, bateram o Ordabasy (Cazaquistão) por 3-2 e vão encontrar o Austria Viena.





Já Miguel Vítor, naturalizado israelita, garantiu o empate (1-1) decisivo do Beer Sheva com o Panevezys.