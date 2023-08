Sá Pinto passa a ser embaixador do futebol português na Liga Conferência

Apesar de voltar a não ter equipas portuguesas a competir (com os custos inerentes no ranking da UEFA), a verdade é que o futebol luso continua representado na Liga Conferência. A começar por Ricardo Sá Pinto, que comandou os cipriotas do APOEL no triunfo agregado por 3-0 sobre os georgianos do Dila e assegurou o apuramento para o playoff da terceira prova de clubes europeia.

Os luxemburgueses do Swift Hesperange comandados por Carlos Fangueiro acabaram eliminados pelos montenegrinos do FK Struga, apesar da vitória ontem conseguida por 2-1. Há ainda a realçar o hat-trick de Franculino Djú (ex-Benfica) no apuramento dos dinamarqueses do Midtjylland, assim como de Yaremchuk (também ex-Benfica) na qualificação dos belgas do Club Brugge.