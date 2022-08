Sandro Perkovic e a derrota ante o Gil Vicente: «A este nível os erros pagam-se caro»

Após o pesado desaire frente ao Gil Vicente, Sandro Perkovic, treinador do Riga, deixou muitos elogios à formação portuguesa.

“Preparámo-nos bem para este jogo e estivemos bem, não posso apontar nada aos meus jogadores. Tentámos surpreender no início do jogo e sentimos que o conseguimos fazer, tivemos algum azar por não marcarmos. A este nível os erros pagam-se caro e o terceiro golo acabou com a eliminatória. Sabemos que queremos voltar a disputar as competições europeias para o ano e estamos motivados para o resto da época. Parabéns o Gil Vicente, foram um excelente adversário e desejo-lhes boa sorte para o playoff com o AZ Alkmaar”, explicou.