O Santa Clara terá pela frente Olimpija Ljubljana na 3.ª pré-eliminatória da Conference League, caso os açorianos confirmem o favoritismo e eliminem os macedónios do Shkupi esta quinta-feira, jogo para o qual o conjunto insular parte em vantagem depois do triunfo por 3-0 na 1.ª mão.





A eliminatória entre Birkirkara e Olimpija Ljubljana só ficou resolvida no desempate por penáltis, depois do empate a um golo no conjunto das duas mãos, já que os eslovenos triunfaram por 1-0, em casa, e perderam pelo mesmo resultado fora.Um golo de Diego Silva aos 27 minutos empatou as contas e obrigou a que se jogasse mais 30 minutos. Nesse período não houve qualquer golo, o que levou a decisão para a marca dos 11 metros onde o Olimpija Ljubljana foi mais forte e venceu por 5-4.A 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória está marcada para 5 de agosto.