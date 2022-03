Sérgio Oliveira marca golaço e acaba expulso na vitória da Roma em casa do Vitesse

A Roma ganhou vantagem esta quinta-feira na corrida por um lugar nos quartos-de-final da Conference League, ao vencer por 1-0 na visita ao reduto do Vitesse. Num jogo com dois portugueses em campo, ambos do lado da Roma (Rui Patrício e Sérgio Oliveira), acabou precisamente por ser um deles (o médio) a destacar-se... no melhor e no pior.Primeiro o melhor. Aos 45'+1, perto do apito para o intervalo, marcou um grande golo num disparo em vólei no interior da área. Depois, aos 78', viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a Roma reduzida a dez elementos até final da contenda. Apesar da desvantagem, a equipa de José Mourinho viria a conseguir segurar a vantagem de 1-0 até final e será com essa margem mínima que irá para a segunda mão, a disputar dentro de uma semana, em Roma.