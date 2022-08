Sorteio sem portugueses na Liga Conferência dita candidatos à sucessão da Roma de Mourinho

A caminhada à sucessão da Roma, de José Mourinho, vencedora da primeira edição da Liga Conferência de futebol, em 2021/22, prosseguiu esta sexta-feira com o sorteio da fase de grupos, na Turquia, uma vez mais sem equipas portuguesas.



Os espanhóis do Villarreal, vencedores da Liga Europa em 2020/21, na final 'frenética' disputada com o Manchester United, decidida nos penáltis (11-10), após empate a 1-1, ficaram inseridos no grupo C, com Hapoel (Chipre), Austria Viena (Áustria) e Lech Poznan (Polónia).

Os ingleses do West Ham, semifinalistas da Liga Europa de 2021/22, em que foram afastados pelo que viria a ser o futuro campeão, o Eintracht Frankfurt, integram o grupo B, com Steaua Bucareste (Roménia), o histórico Anderlecht (Bélgica) e o Silkeborg (Dinamarca). A equipa suíça do Basileia, a segunda, a seguir ao Villarreal, com melhor coeficiente de ranking de entre as 32 em prova, integra o grupo H, com Slovan Bratislava (Eslováquia), Zalgiris Vílnius (Lituânia) e Pyunik (Arménia).

Os checos do Slavia Praga, que 'emprestam' a sua casa, o Eden Arena, para a final da Liga Conferência, em 7 de junho de 2023, partilham o grupo G com o Cluj (Roménia), Sivassport (Turquia) e o estreante em fases de grupos da UEFA Balkani (Kosovo).

Os neerlandeses do AZ Alkmaar, que afastaram o Gil Vicente no 'play-off', ficaram colocados no grupo E, tendo como adversários o Apollon Limassol (Chipre), Vaduz (Liechtenstein) e Dnipro-1 (Ucrânia).

Os belgas do Gent ficaram inseridos no grupo F, com Molde (Noruega), Shamrock Rovers (República da Irlanda) e Djurgarden (Suécia), enquanto os turcos do Basaksehir foram colocados no A, com a histórica Fiorentina (Itália), Hearts (Escócia) e RFS (Letónia).

Um dos grupos mais interessantes e, talvez, o que irá proporcionar duelos mais equilibrados é o D, em que o sorteio juntou as equipas do Partizan (Sérvia), Colónia (Alemanha), Nice (França) e o praticamente desconhecido Slovácko (República Checa).

O sorteio realizado em Istambul, na Turquia, contou com 32 emblemas, sendo 22 vencedores do playoff da Liga Conferência Europa e 10 'repescados' da qualificação para a fase de grupos da Liga Europa.

As seis jornadas da fase de grupos decorrem a 8 de setembro, 15 de setembro, 6 de outubro, 13 de outubro, 27 de outubro e 3 de novembro. Os vencedores de cada um dos grupos seguem diretamente para os oitavos de final e os segundos classificados terão de disputar um playoff.