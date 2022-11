Sp. Braga defronta a Fiorentina no playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Conferência

O Sp. Braga vai defrontar a Fiorentina no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, de acordo com o sorteio realizado ao início desta tarde, em Nyon, na Suíça. Os arsenalistas vão ter um adversário exigente na eliminatória, ou não fosse a equipa italiana considerada uma das favoritas à conquista do troféu.A primeira mão do playoff está marcada para o dia 16 de fevereiro; a segunda terá lugar a 23 do mesmo mês.13h11 - Começa o sorteio!Qarabag-GentTrabzonsport-BasileiaLazio-ClujBodo/Glimt-Lech PoznanAEK Larnaca-DniproSheriff Tiraspol-PartizanLudogorets-Anderlecht13h07 - Vladimír Smice, antigo futebolista checo, vai ajudar no sorteio.13h02 - Nesta altura são mostradas imagens das 16 equipas envolvidas no sorteio.----O Sp. Braga, relegado como terceiro na fase de grupos da Liga Europa, vai disputar o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência diante de uma equipa que terminou a fase de grupos da terceira competição no segundo lugar do seu grupo.No caminho dos bracarenses estão Fiorentina, Anderlecht, de Fábio Silva, Partizan Belgrado, Dnipro, Gent, Cluj, de Zé Gomes, Basileia e Lech Poznan, de João Amaral, Joel Pereira, Pedro Rebocho e Afonso Sousa.Já apurados para os oitavos de final estão Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nice, Az Alkmaar, Djurgardens, Sivassport e Slovan Bratislava.O sorteio realiza-se em Nyon, na Suíça, a partir das 13 horas.