«Surpresa, c...»: UEFA fechou bancada dos ultras do Legia e estes... mudaram-se para a central

UEFA shuts down Legia Warsaw's ultra section tonight



This is Legia Warsaw reaction #LEGIA #LEGMFK pic.twitter.com/Q30ogvPOWh — FootballAwaydays (@Awaydays23) February 22, 2024

Devido a desacatos no jogo com o AZ Alkmaar, a UEFA castigou o Legia Varsóvia decretando o fecho da bancada onde habitualmente estão os ultras da equipa polaca tendo em vista a partida com o Molde, da 2.ª mão do playoff da Liga Conferência, disputado esta quinta-feira. E se inicialmente tudo parecia ir de encontro às intenções do organismo que rege o futebol europeu, a situação mudou minutos antes do apito inicial.Durante o aquecimento, lia-se na bancada 'proibida' uma faixa que dizia "desta vez ganhaste, UEFA". Mas o que parecia o assumir da 'derrota' por parte dos ultras não foi mais do que um engodo, pois estes mudaram-se para a bancada central e fizeram questão de o demonstrar, com uma tarja onde se lia "surpresa, cabr...".