Estão encontrados todos os apurados para os quartos de final da Liga Conferência: Lech Poznan (Polónia), Fiorentina (Itália), Basileia (Suíça), AZ Alkmaar (Holanda), Nice (França), Anderlecht (Bélgica) e West Ham (Inglaterra).

Depois do triunfo por 2-0 na primeira mão, a formação polaca onde atuam os portugueses Pedro Rebocho, Afonso Sousa e Joel Pereira (todos eles titulares esta noite) bateu o Djurgardens Idrottsförening (Suécia) por 3-0, terminando a eliminatória com um 5-0 no somatório das duas mãos.

Já na Turquia, a Fiorentina - carrasco do Sp. Braga na prova - goleou o Sivasspor (4-1) e também carimbou o apuramento para a próxima fase, com o agregado a ficar fechado com um claro 5-1.

Na Eslováquia, foram precisos os penáltis para o Basileia eliminar o Slovan Bratislava, depois de dois empates no período regulamentar, ambos por 2-2. Na 'lotaria', os suíços foram mais eficazes (4-1) e, por isso, avançam para os quartos de final da prova.

O AZ Alkmaar surpreendeu a Lazio de Maximiano por 2-1 e também carimbou o passaporte para a próxima fase da competição da UEFA, juntando ao triunfo já obtido na primeira mão da eliminatória, também por 2-1.

Em França, o Nice confirmou o favoritismo que tinha para a eliminatória com o Sheriff Tiraspol com uma vitória por 3-1, avançando assim para a próxima fase. No total, a eliminatória entre as duas equipas fixou-se num 4-1.

O Anderlecht de Fábio Silva foi ao terreno do Villarreal arrancar o apuramento para os 'quartos', num jogo em que Islam Slimani (ex-Sporting) foi decisivo ao apontar o único golo da noite na vitória belga por 1-0.

Por fim, o West Ham seguiu calmamente para os quartos de final da Liga Conferência após golear (4-0) o AEK Larnaca - já trazia a vantagem de dois golos da primeira mão (2-0).