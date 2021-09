O Tottenham, orientado por Nuno Espírito Santo, recebeu e goleou os eslovenos do Mura por 5-1, num encontro da 2.ª jornada da fase de grupos da Conference League. Harry Kane foi a figura, com um hat trick.





Dele Alli, de penálti (4'), Lo Celso (8') e depois o avançado inglês (68', 77' e 88') construíram o resultado para os spurs. Pelo meio, Ziga Kous ainda reduziu para um momentâneo 2-1 (52').Com este resultado, o Tottenham lidera ao lado do Rennes, ambos com 4 pontos. Segue-se o Vitesse com 3 e o Mura com zero.