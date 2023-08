Treinador do Brann antevê dificuldades na deslocação a Arouca: «É um grande desafio»

O treinador dos noruegueses do Brann, Eirik Horneland, afirmou esta quarta-feira esperar um encontro difícil frente ao Arouca, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, admitindo que jogar previamente em Portugal poderá ser uma vantagem.

Após ter disputado as rondas preliminares de qualificação da Liga Europa em 2016, o Arouca está de regresso aos palcos europeus, recebendo primeiro o Brann, às 19:00 de quinta-feira, antes de se deslocar ao Brann Stadion, em Bergen, uma semana depois.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida europeia, o técnico adversário, Eirik Horneland, referiu a adversidade do desconhecimento inerente a defrontar uma equipa que apenas disputou uma partida oficial esta temporada, ainda para mais ao comando de um novo técnico, Daniel Ramos, com uma ideia diferente de jogo.

"Eles mudaram de treinador e não têm feito jogos oficiais, a não ser o jogo da Taça da Liga. Obviamente que vimos esse jogo e acho que sabemos aquilo que nos espera, uma equipa forte, com bons jogadores individuais, que defendem bem. É um grande desafio, mas estamos prontos", constatou.

O treinador não escondeu a satisfação por jogar primeiro fora, mas recusou atribuir favoritismo a qualquer uma das partes, remetendo para a importância daquilo que irá acontecer dentro das quatro linhas.

"Jogos fora na Europa são sempre muito difíceis, mas temos de tentar trazer um resultado positivo para casa. [...] Estamos felizes com o facto de jogarmos primeiro fora e termos a segunda mão em casa, mas, no final, será a melhor equipa a qualificar-se", disse.

Horneland deu também a sua opinião acerca do futebol português na sua generalidade e expressou satisfação por nele atuarem dois noruegueses, os benfiquistas Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup.

"O futebol português é muito forte, as equipas mais fortes competem bem na Liga dos Campeões, na Liga Europa... Tendo dois noruegueses no Benfica, é muito bom para a seleção nacional da Noruega, porque é uma liga forte e têm jogos duros todos os fins de semana, então estou muito feliz pelo Aursnes estar a jogar bem e esperemos que o Schjelderup também o faça", elogiou.

Também o capitão do atual quinto classificado do campeonato norueguês, o médio defensivo Sivert Heltne Nilsen, falou aos jornalistas e revelou que foi através do "amigo" Aursnes que se informou acerca do Arouca e obteve o primeiro contacto com os lobos, ao ver o Arouca-Benfica (3-0 para os encarnados) da passada edição da Liga Betclic, em janeiro.

"Eu vi o jogo dele [Aursnes] contra o Arouca. Foi um dos primeiros jogos que fez pelo Benfica. Fez duas assistências e foi fantástico nesse jogo. Ele falou comigo sobre o Arouca e disse-me que ia ser uma partida difícil. Uma boa equipa, forte em contra-ataques", lembrou.

O jogador acredita nas chances do Brann chegar ao playoff e que o facto de o emblema já levar 18 jogos no seu campeonato nacional pode vir a revelar-se uma vantagem em termos de ritmo competitivo.

Caso ultrapassem os noruegueses, os arouquenses vão jogar a primeira mão do playoff fora, em 24 de agosto, e a segunda mão em casa, em 31 de agosto, com o vencedor da eliminatória entre o AZ Alkmaar, da Holada, e o Santa Coloma, de Andorra.