Treinador do CSKA Sófia sobre Mourinho: «Continua a ser humilde»

O CSKA Sófia é o primeiro adversário da Roma de José Mourinho na fase de grupos da Conference League e o treinador da equipa búlgara, Stoycho Mladenov, deixou esta quarta-feira grandes elogios ao treinador português na antevisão à partida.





"Mourinho é um dos melhores táticos do mundo e a Roma está entre as melhores equipes europeias. Mourinho realmente impressiona-me, pois apesar de todo o sucesso que teve, continua a ser uma pessoa humilde. Há um grande respeito entre nós e isso nunca vai mudar", referiu o antigo internacional búlgaro, que chegou a Portugal em 1986 para jogar no Belenenses e representou ainda V. Setúbal, Estoril e Olhanense, tendo terminado a carreira de jogador nos algarvios, na época 1993/94.Stoycho Mladenov, que cumpre a primeira época no comando do CSKA Sófia, espera um jogo difícil, mesmo tendo em conta as prováveis poupanças de Mourinho na equipa italiana, até porque o treinador búlgaro também está privado de peças importantes. "É difícil para nós, faltam-nos jogadores, mas queremos fazer as nossas ideias funcionarem em campo a todo custo. Temos muitos problemas para lidar. Vou tentar adivinhar a o onze da Roma com base nos jogos recentes. Sei que jogámos contra a Roma na época passada,na Liga Europa, mas não vi esses jogos, porque mudaram de treinador e são uma equipa completamente diferente", justificou o técnico de 64 anos.O CSKA Sófia joga amanhã em Itália, diante da Roma, às 20 horas, em partida do grupo C da Conference League, que integra ainda os noruegueses do Bodo/Glimt e os ucranianos do Zorya.