Treinador do Puskás Akadémia lembra Miklos Fehér: «Deixou a sua marca no futebol português»

Zsolt Hornyák, treinador do Puskás Akadémia, falou esta quarta-feira aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã [quinta-feira] frente ao Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da UEFA Conference League. À comunicação social presente, o técnico da formação húngara elogiou as qualidades do plantel minhoto, assumindo que o Vitória "é o adversário mais difícil" que os seus jogadores poderiam ter encontrado nesta fase da competição.

"Estou mesmo contente por estar aqui, principalmente pelo facto de que o Vitoria é o adversário mais difícil que poderíamos ter encontrado. O Vitória é uma equipa muito forte, pela qual temos muito respeito, mas estamos preparados. Sabemos das forças e das fraquezas do Vitória e gostaríamos de as usar para nossa vantagem. Queremos fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. Confiámos nas nossas forças. Temos respeito pelo passado e pelo presente do Vitória, mas viemos aqui para obter um resultado positivo. O Vitória pode ser favorito, mas faremos tudo para vencer o jogo", começou por dizer Zsolt Hornyák, que não quis adiantar muito sobre a análise que fez do adversário: "Analisámos o Vitória, mas não gostaria de revelar. O ataque do Vitória é muito forte. É uma equipa que joga futebol ofensivo. Se formos bons taticamente nestes dois jogos e os jogadores derem 100%, acredito que temos boas hipóteses de seguir em frente."





Zsolt Hornyák considera o futebol húngaro "muito parecido ao português", sublinhando a qualidade que as equipas portuguesas têm nos seus escalões de formação. Algo que, na opinião do técnico do Puskás Akadémia, deveria servir de exemplo para o seu país. "O futebol húngaro, em termos de estilo, é muito parecido ao português. Os nossos estilos têm a ver com atacar, dominar o jogo, dominar as competências técnicas e ser criativo. Gosto do facto de as equipas portuguesas terem muitos jogadores jovens, até brasileiros, que são muito bons tecnicamente. A formação portuguesa pode ser um exemplo para o futebol húngaro", atirou.Zsolt Hornyák também não esqueceu um dos ícones do futebol húngaro, Miklós Féher, ex-futebolista do Benfica que a 25 de janeiro de 2004 sofreu uma paragem cardíaca no relvado do D. Afonso Henriques, frente ao V. Guimarães. "Miklos Fehér faria 43 anos hoje. Teve um ataque no coração neste estádio. Ao falarmos de um húngaro que deixou a sua marca no futebol português, gostaríamos de o lembrar"

Já Roland Szolnoki, defesa central do Puskás Akadémia, realçou a importância de a equipa dar "100%" para conseguir levar a melhor sobre os vimaranenses na eliminatória. "Sabemos que estarmos longe de casa e que estaremos a jogar frente a muitos adeptos. Os dois jogos serão diferentes. Estamos preparados. Conhecemos o Vitória. Temos de dar 100%. Se o conseguirmos fazer, creio que temos boas hipóteses de disputar a eliminatória. Sabemos muito bem que as equipas portuguesas disputam a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Sabemos que o Vitória é uma equipa muito boa, com um ataque forte, mas o mais importante é concentrarmo-nos no que temos de fazer", terminou.