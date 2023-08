Trio português do AEK Larnaca segue em frente

O AEK Larnaca empatou (1-1) com o Torpedo Belaz e carimbou o passaporte para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência. A equipa cipriota contou com a ajuda de três portugueses: Gus Ledes e Rafael Lopes foram titulares, enquanto Bruno Gama saltou do banco aos 71 minutos. Na próxima ronda, o AEK Larnaca irá defrontar o Maccabi Telavive ou o Petrocub. Com Bruno Freire a titular, o Dudelange bateu (2-1) o Gzira, devido a um bis de Hadji, mas o triunfo revelou-se insuficiente para a continuidade na prova.