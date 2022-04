UEFA fecha setor do estádio do Marselha por incidentes no jogo com o PAOK

O Comité de Apelo da UEFA determinou o encerramento da curva norte, um setor do estádio Vélodrome, do Marselha, por um jogo, sanção a ser cumprida na segunda mão das meias-finais da Liga Conferência, contra o Feyenoord.

O castigo, que surge na sequência dos incidentes ocorridos na primeira mão dos quartos-de-final frente aos gregos do PAOK, disputada em 7 de abril, no estádio dos franceses, envolve também uma multa de 80.000 euros por arremesso de 'very-ligths' e outros objetos, além de distúrbios nas bancadas, e outra de 18.000 euros por bloqueio do acesso às bancadas.

O PAOK também foi sancionado com a proibição de venda de bilhetes para seus adeptos na próxima partida das competições europeias e com uma multa de 50.000 euros por arremesso de objetos, foguetes luminosos, danos e perturbação da multidão.

No entanto, esta proibição está sujeita a um período experimental de dois anos, mas o cube grego está obrigado contactar com o Marselha no prazo de 30 dias para a liquidação dos danos causados no estádio pelos seus adeptos.