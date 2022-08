V. Guimarães e Gil Vicente já conhecem os adversários no playoff da Conference League

V. Guimarães e Gil Vicente ficaram esta terça-feira a conhecer os adversários no playoff da Conference League. Caso eliminem os croatas do Hajduk Split, na 3.ª pré-eliminatória da prova, os vimaranenses terão pela frente os espanhóis do Villarreal na última eliminatória antes da fase de grupos da Conference League.Já os gilistas vão defrontar o vencedor do duelo entre os escoceses do Dundee United e os holandeses do AZ Alkmaar, se triunfarem frente aos letões do Riga, na 3.ª pré-eliminatória da competição.Os jogos do playoff estão agendados para 18 e 25 de agosto.