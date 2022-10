Vertonghen ambicioso

O duelo entre o Anderlecht de Fábio Silva e o West Ham é o mais luminoso da 3ª jornada da Liga Conferência. Vertonghen, central da equipa da casa, quer vergar o rival inglês. “O West Ham é um gigante adormecido. As nossas hipóteses de vitória diminuem na UEFA, mas queremos mostrar o nosso valor”, diz o ex-Benfica. O Lotto Park estará lotado e antes do jogo haverá uma homenagem ao ciclista Remco Evenepoel e à equipa do Anderlecht que conquistou a Taça das Taças 1975/76 diante do West Ham (4-2).