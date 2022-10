West Ham e Djurgarden asseguram apuramento direto para os oitavos-de-final

O West Ham, no Grupo B, e o Djurgarden, no Grupo F, garantiram hoje o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Conferência Europa de futebol, com vários agrupamentos ainda com muito para decidir na última jornada.



A equipa inglesa bateu hoje os dinamarqueses do Silkeborg por 1-0, com um golo de Lanzini aos 24 minutos, de grande penalidade, e somaram o quinto triunfo no mesmo número de jogos, garantindo o primeiro lugar do grupo, com 15 pontos, e o apuramento direto para os 'oitavos' da prova.

Já o Silkeborg está em segundo lugar, com seis pontos, mais um que os belgas do Anderlecht, do português Fábio Silva, que hoje empataram em casa 2-2 com os romenos FCSB, em último com dois pontos. O jogo entre a Silkeborg e Anderlecht vai decidir a equipa apurada para o playoff.

Quem também garantiu hoje o apuramento direto foi a equipa sueca do Djurgarden, com um triunfo por 3-2 no terreno do Molde, enquanto no outro jogo do grupo F o Gent empatou 1-1 na visita ao Shamrock Rovers.

Com o Djurgarden com 13 pontos, será o duelo entre Molde, segundo com sete, e Gent, terceiro com cinco, a decidir o segundo lugar da 'poule'.

No grupo C, os espanhóis do Villarreal, já com o primeiro lugar garantido, empataram 2-2 com os israelitas do Hapoel Beer Sheva, com Hélder Lopes e Miguel Vítor a titulares, enquanto na outra partida, o Áustria Viena empatou 1-1 com o Lech Poznan, que contou com Joel Pereira e Pedro Rebocho a titulares, João Amaral como suplente utilizado e Afonso Sousa no banco.

O Villarreal é primeiro, com 13 pontos, seguido de Lech Poznan, com seis, que defronta a equipa espanhola na última ronda, com o Hapoel Beer Sheva em terceiro, com quatro, e ainda com hipótese de se apurar em segundo.

Já no grupo A, os italianos da Fiorentina venceram hoje os turcos do Basaksehir por 2-1, com as duas equipas empatadas na frente com 10 pontos. Na última jornada vai ser decidido quem consegue o apuramento direto e quem fica em segundo, com os turcos com vantagem no confronto direto.

Quanto à 'poule' D, o Nice venceu hoje o Partizan por 2-1, enquanto o jogo entre o Slovacko e o Colónia foi interrompido devido ao mau tempo e vai ser disputado na sexta-feira. Nesta altura, Nice e Partizan somam oitos pontos, enquanto Colónia e Slovacko têm quatro, com menos um jogo.

No Grupo E, o Dnipro venceu hoje o Apollon, que contou com o luso Euclides Cabral a titular, por 2-1, enquanto o Alkmaar bateu fora o Vaduz por 2-1. Alkmaar, com 12 pontos, e Dnipro, com 10, já asseguraram os dois primeiros lugares e decidem no confronto entre si quem passa direto aos oitavos de final.

Já no grupo G, o Sivasspor bateu o Cluj por 3-0 e o Slavia Praga venceu o Ballkani por 1-0. O Sivasspor lidera com 10 pontos e tem um dos dois primeiros lugares assegurado, com Cluj e Slavia de Praga com sete.

Quanto ao grupo H, o Basileia empatou em casa 2-2 com o Zalgiris e o Slovan Bratislava venceu o Pyunik por 2-1. O Slovan lidera com oito, os mesmos do Basileia, com Pyunik com seis e Zalgiris com cinco.