Boca Juniors-River Plate: a final da Libertadores que 'junta' Buffon, Icardi ou Valverde

A final da Taça Libertadores coloca frente a frente Boca Juniors e River Plate, que disputam a prova em duas mãos, a primeira a ser disputada já este sábado. Um jogo que tem despertado interesse global.Questionado sobre o confronto, o treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, afirmou que irá tentar acompanhar a transmissão do encontro. "É um dos jogos do século, com o facto de ser uma final da Libertadores. Tentarei ver pelo que significam estas equipas para a América e para o mundo. É como se fosse um Barcelona-Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Será bonito de ver", afirmou o treinador do Barcelona, no final da partida de treça-feira em Itália para a Liga dos Campeões.Já o guardião do PSG, Buffon, afirma torcer pelo Boca Juniors, por causa do seu amigo Carlos Tévez, companheiro de equipa na Juventus: "Pela relação que tenho com Carlitos, espero que possa ter essa conquista na carreira. Nós perdemos uma final da Champions, por isso quero a sua redenção e felicidade para terminar o ano de forma positiva", disse.Mauro Icardi também já comentou o jogo, assegurando que não é adeptos de nenhuma das equipas, mas que espera que seja um bom jogo. "Que vença o melhor", disse.