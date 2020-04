Eliminatórias que restam na Liga dos Campeões e Liga Europa podem jogar-se num só jogo

A medida está a ser ponderada pela UEFA e pela Associação de Clubes Europeus (ECA). As eliminatórias que restam – quartos de final, meias-finais e final - na Liga dos Campeões e na Liga Europa podem ser decididas em apenas um jogo e não em duas mãos como é habitual.





De acordo com a Cadena SER, a UEFA e a ECA acreditam que a maioria dos campeonatos nacionais só vão poder ser retomados durante o mês de julho e que as competições europeias só vão ser mesmo possíveis retomar em agosto.Nesse sentido, a ideia dos dois organismos europeus é que as eliminatórias que restam nas provas continentais sejam realizadas em apenas um jogo decisivo, à porta fechada e em campo neutro.A Cadena SER aponta também uma data para o início da próxima temporada que diz nunca poderá começar antes do mês de setembro.