FC Porto e Benfica multados pela UEFA

O FC Porto foi multado em 50 mil euros pelo atraso no início do jogo com a Lazio, em Itália, uma partida da Liga Europa disputada a 24 de fevereiro.No mapa de castigos da UEFA o Benfica também foi punido com uma multa de 3 mil euros por pirotecnia deflagrada durante o jogo na Luz com o Ajax, a 23 de fevereiro.Os dragões empataram (2-2) com a Lazio e apuraram-se para os 'oitavos' da Liga Europa, tendo entretanto sido eliminados pelo Lyon.Já os encarnados também empataram na receção ao Ajax (2-2), mas depois ganharam na ida à Holanda e carimbaram o passaporte para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, onde vão defrontar o Liverpool.