FC Porto recebe Salzburgo no 'playoff' da UEFA Youth League

O FC Porto, detentor do troféu, vai defrontar os austríacos do Salzburgo, vencedores em 2017, no 'playoff' de acesso aos oitavos de final da UEFA Youth League, determinou o sorteio, realizado em Nyon, na Suíça.

Os dragões, que vêm do Caminho dos Campeões, vão defrontar em casa o Salzburgo, um dos segundos classificados da fase de grupos, num duelo que irá decorrer a 11 ou a 12 de fevereiro de 2020.

Caso vença os austríacos, o FC Porto junta-se ao Benfica nos oitavos de final da competição. Os encarnados já estão apurados por terem vencido o seu grupo.

Ajax, Atalanta, Bayern Munique, Inter Milão, Juventus, Liverpool e Real Madrid também já têm lugar assegurado nos 'oitavos'.

As meias-finais da prova e a final vão decorrer em Nyon, na Suíça, entre 17 e 20 de abril do próximo ano.