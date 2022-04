Libertadores: Palmeiras goleia no início da defesa do título

O Verdão, bicampeão em título, abriu o ativo logo aos oito minutos por Dudu. Raphael Veiga aumentou a contagem aos 35' e, no segundo tempo, Rafael Navarro bisou (48' e 53') e fez o resultado final.Jaílson deixou ainda o Palmeiras a jogar com 10 homens fruto da expulsão, por duplo amarelo, aos 72 minutos.

Abel Ferreira triunfou por 4-0 na casa do Deportivo Táchira e começou da melhor forma a defesa do título da Taça Libertadores. O Palmeiras não deu hipóteses ao conjunto venezuelano na primeira jornada do grupo A da prova, disputado em San Cristóbal, ainda que não tenha contado com o português no banco, por estar suspenso.