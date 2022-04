Libertadores: Pedro Caixinha e Renato Paiva vencem na primeira jornada

Foi um dia bom para os treinadores portugueses na América do Sul, na maior prova de clubes da CONEMBOL. Na estreia na competição, Pedro Caixinha recebeu e venceu, ao serviço do Talleres, o Universidad Católica por 1-0.O emblema argentino fez o único golo frente aos chilenos por intermédio de Fértoli, aos 24 minutos. Assim, igualou o Flamengo de Paulo Sousa no grupo H da Libertadores.Já Renato Paiva também sorriu. O treinador português levou o Independiente del Valle ao triunfo na casa do América FC por 2-0. Sornoza (12') abriu o ativo e Arce fechou-o já nos descontos (90'+5).