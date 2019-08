Sp. Braga e V. Guimarães dão ajuda a Portugal no ranking

Os triunfos de Sp. Braga e Guimarães na Liga Europa deram mais uma ajuda a Portugal para apanhar a Rússia no ranking da UEFA. Nesta altura, o nosso país está no 7.º posto e procura chegar ao 6.º, que poderá aumentar o número de equipas na Liga dos Campeões a partir de 2021/22 - a menos, claro, que a UEFA altere a distribuição de vagas nessa altura.

Portugal terminou a temporada passada a 2,317 pontos do coeficiente dos russos. Como 2014/15 deixou de contar, encurtámos a distância no arranque desta época. Agora, com os cinco triunfos em cinco jogos de pré-eliminatórias (três do V. Guimarães, um do FC Porto e um do Sp. Braga), os clubes nacionais estão a apenas 1,434 pontos.

Para efeitos de ranking, cada vitória em pré-eliminatórias rende um ponto, ao passo que os empates rendem metade. O acumulado de todas as equipas é dividido depois pelo número de clubes que cada país tem em prova - e até nisso há boas notícias, já que os russos terão de dividir todos os pontos por seis equipas (e uma delas, o Arsenal Tula, já foi eliminada) e Portugal divide por cinco. Contas feitas, cada ponto da Rússia representa 0,166 para efeitos de ranking, ao passo que os nossos traduzem-se em 0,200.