UEFA: trocas de prova vão acabar em 2024/25

A transferência de equipas da Liga das Campeões para a Liga Europa – e desta para a Liga Conferência – após a fase de grupos tem sido muito criticada por José Mourinho e será uma das mudanças a implementar no novo formato das provas europeias, em 2024/25.Com 36 equipas (mais quatro do que agora) e com oito jogos para cada uma (atualmente são seis), mas sem grupos definidos, a classificação final será definida do 1º ao 36º lugares. E, segundo revelou a imprensa italiana, só os primeiros oito seguem diretamente para os ‘oitavos’, com os clubes entre a 9ª e a 16ª posições a defrontarem as equipas classificadas entre o 17º e o 24º lugares num playoff. As restantes 12 ficam automaticamente eliminados. Ou seja, tanto na Champions como na Liga Europa e na Liga Conferência, haverá 24 equipas a ultrapassar a fase de grupos.Com mais encontros em cada prova, a UEFA prepara-se também para a possibilidade de cada competição ser jogada em semanas alternadas, com jogos disputados às terças, quartas e quintas.