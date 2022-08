Missão difícil para Vítor Pereira

O Corinthians de Vítor Pereira tem uma difícil missão na próxima madrugada: virar uma desvantagem de 0-2 na casa do Flamengo, em jogo a contar para a 2ª mão dos quartos de final da Libertadores.

É um verdadeiro ciclo infernal aquele que o técnico português vai enfrentar, com quatro jogos em onze dias, que podem ser decisivos para o desfecho da época. Depois de tentar a reviravolta no Maracanã, o Timão, 2º classificado do Brasileirão, recebe o líder Palmeiras no sábado. Segue-se a receção ao Atlético Goianiense para a Taça a meio da semana, onde o Corinthians tem também de recuperar uma desvantagem de 0-2. Por fim, segue-se a viagem à casa do Fortaleza no dia 20.

“É uma sequência pesada. Temos de ir ao Maracanã competir pelo melhor resultado possível, tentar reverter a situação negativa”, diz o técnico português, de 57 anos.

O Palmeiras de Abel e o Talleres de Caixinha também estão em prova na Libertadores.