Flamengo bate Vélez Sarsfield e vai discutir título da Libertadores com o At. Paranaense

O Flamengo assegurou na madrugada desta quinta-feira a qualificação para a final da Libertadores, depois de bater na segunda mão da meia-final da prova o Vélez Sarsfield por 2-1, beneficiando também da goleada aplicada na primeira mão da eliminatória (4-0).

Os argentinos até começaram melhor a partida, saltando para a dianteira do marcador aos 21 minutos, por intermédio do experiente avançado Lucas Pratto, que se estreou a marcar esta temporada ao final de 15 jogos realizados pelo Vélez Sarsfield. Contudo, o Mengão viria a reagir à desvantagem no placard ainda antes do intervalo, por Pedro (42'), com a assistência a ficar ao encargo de Everton Ribeiro.

No segundo tempo, o Vélez procurou alternativas para tentar discutir a eliminatória, mas foi o Flamengo que acabou por encontrar os caminhos certos para a baliza dos argentinos. Desta vez, o golo foi da autoria de Marinho, a passe de Pedro. O experiente centrocampista de 32 anos precisou de apenas cinco minutos em campo (entrara aos 63') para fazer a diferença, ainda que o desfecho da eliminatória nunca tivesse estado em causa. Everton, antigo jogador do Benfica, foi titular e o companheiro de equipa que acabou por ser sacrificado para a entrada de Marinho.

No período de descontos, com ajuda da intervenção do VAR, o árbitro chileno anulou ainda um golo a Pablo por fora de jogo.

Assim, o Flamengo junta-se ao Athletico Paranaense de Scolari, que eliminou o bicampeão sul-americano Palmeiras de Abel Ferreira na outra meia-final da prova, na discussão pelo título da Libertadores em 2022.