Flamengo nas meias-finais da Libertadores após eliminar Corinthians de Vítor Pereira

O Flamengo garantiu na madrugada desta quarta-feira a primeira vaga nas meias-finais da Taça Libertadores em futebol, ao vencer em casa o Corinthians, do treinador português Vítor Pereira, por 1-0.



No Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, um golo de Pedro, servido pelo uruguaio De Arrascaeta, aos 52 minutos, selou o triunfo do Fla, que na primeira mão dos quartos de final já tinha vencido em São Paulo por 2-0.

A formação de Vítor Pereira entrou bem no jogo e teve algumas boas oportunidades para se adiantar, mas não conseguiu marcar, perante um Flamengo que, aos poucos, foi assumindo o comando do encontro e 'manietando' o Corinthians.

No início da segunda parte, os locais chegaram ao golo, que acabou, em definitivo, com as esperanças do Corinthians, reduzido a 10 aos 68 minutos, por expulsão de Bruno Mendez.

Com mais uma unidade, o Flamengo criou várias ocasiões para, no mínimo, repetir o resultado da primeira mão, mas não teve eficácia, numa noite de grande desinspiração do ex-benfiquista Gabriel Barbosa.

Nas meias-finais, o conjunto do Rio de Janeiro, vencedor da prova em 1981 e 2019, há três anos sob o comando do português Jorge Jesus, vai medir forças com o Velez Sarsfield ou o Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha, que precisa de virar hoje em casa o 2-3 sofrido em Buenos Aires.

O bicampeão em título Palmeiras, de Abel Ferreira, também está na corrida, a um terceiro título consecutivo, e recebe hoje o Atlético de Mineiro, depois do empate a dois em Belo Horizonte.

Quem seguir em frente defrontará nas 'meias' o Athletico Parananense ou os argentinos do Estudiantes, que recebem na quinta-feira o conjunto do ex-selecionador luso Luiz Felipe Scolari, após o empate a zero no Brasil.