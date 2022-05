Hulk 'trama' Independiente del Valle de Renato Paiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Independiente del Valle, do treinador português Renato Paiva, perdeu, na quinta-feira à noite, na visita ao Atlético de Mineiro, mas mantém-se na corrida ao apuramento na Taça dos Libertadores da América.

Em casa do campeão brasileiro, a equipa equatoriana esteve a perder por 2-0, graças a um bis do ex-portista Hulk, com golos aos nove e 56 minutos, ainda reduziu por Williams Vargas, aos 82, mas Sávio fez o 3-1 para o Atlético já nos descontos, aos 90'+6.

A derrota mantém o Independiente del Valle no terceiro lugar do grupo D, num contexto em que a equipa ainda se pode apurar na sexta última jornada para os oitavos de final da Libertadores, mas dependente de terceiros.

A equipa de Renato Paiva precisa na última ronda de vencer na receção ao América Mineiro e esperar que os colombianos do Deportes Tolima percam na visita ao Atlético Mineiro, o que deixaria as equipas com os mesmos pontos e a valer a diferença entre golos marcados e sofridos.

O Atlético Mineiro já está apurado para a fase seguinte, com 11 pontos, num grupo em que o Deportes Tolima tem oito (8-8 nos golos marcados e sofridos), o Independiente del Valle cinco (6-7) e o América Mineiro dois.