Julián Álvarez marca 6 (!) golos na vitória do River e iguala recorde da Libertadores

O River Plate goleou, na madrugada desta quinta-feira, o Alianza Lima por esclarecedores 8-1, num jogo da última jornada do grupo F da Taça Libertadores. A figura do encontro foi Julián Álvarez, autor de... seis golos, o que lhe permitiu igualar o recorde da competição, de Juan Carlos Sánchez. Ao mesmo tempo, tornou-se no primeiro jogador em 121 anos de história do River - cumpridos precisamente ontem - a conseguir marcar seis vezes num só jogo.O avançado argentino, de 22 anos, faturou aos 15', 18', 41', 54', 57' e 83', numa exibição para mais tarde recordar. Enzo Fernández, jogador dos Millonarios que é cobiçado pelo Benfica, foi titular e saiu aos 81', tendo rematado ao poste na segunda parte, além de outras duas oportunidades no primeiro tempo.O River já se encontrava apurado, como líder do grupo (16 pontos), para os oitavos de final da competição, ao passo que a formação chilena estava desde já eliminada - acabou em último com apenas 1 ponto.