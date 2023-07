Palmeiras defronta Atlético Mineiro nos 'oitavos' da Libertadores

¡Así quedó el cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



O sorteio dos oitavos de final da Libertadores e da Copa Sudamericana foi realizado esta quarta-feira e ditou que o Palmeiras, de Abel Ferreira, defrontará o Atlético Mineiro na principal prova de clubes da América do Sul. Na prova imediatamente mais abaixo na hierarquia da CONMEBOL, o Bragantino, de Pedro Caixinha, enfrentará também nos 'oitavos' o vencedor do encontro entre América Mineiro e o Colo-Colo, que medem forças no playoff.A primeira e a segunda mão de ambas as eliminatórias vão ser disputadas em agosto.Nacional-Boca JuniorsAtlético Nacional-Racing ClubFlamengo-OlimpiaDeportivo Pereira-Independiente del ValleBolívar-Athletico ParanaenseArgentinos Juniors-FluminenseRiver Plate-InternacionalAtlético Mineiro-PalmeirasCorinthians/Universitario-Newell's Old BoysPatronato/Botafogo-GuaraníLibertad/Tigre-FortalezaColo-Colo/Américo Mineiro-BragantinoIndependiente Medellín/San Lorenzo-São PauloSporting Cristal/Emelec-Defensa y JusticiaBarcelona/Estudiantes-GoiásÑublense/Audax-LDU Quito