Scolari vence Abel Ferreira e acaba com série sem perder do Palmeiras na Libertadores

Alex Santana fez o único golo aos 23 minutos, enganando o guarda-redes e os adversários com um toque subtil, após receber a bola de costas para a baliza na pequena área.Já no segundo tempo, Hugo Moura colocou a equipa da casa em desvantagem numérica, ao ver o segundo cartão amarelo à passagem do minuto 69. Foi a partir daí que o Palmeiras teve realmente espaço para jogar e fazer algum perigo junto da baliza de Bento. Ainda assim, o Verdão mostrou-se precipitado no ataque à baliza, com Ath. Paranaense a ocupar conveniente os espaços que bloqueavam consequentemente os ataque da formação de Abel.