Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Veretano Scolari vs. Flamengo em busca do 'tri': Libertadores decide-se entre brasileiros... de novo Haverá novo campeão, depois do Palmeiras, de Abel Ferreira, ter sido afastado nas meias-finais





• Foto: Reuters