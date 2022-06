Vítor Pereira: «Não consigo dormir»

"Qualquer dia não tenho onze para colocar em campo." Foi desta forma dramática que Vítor Pereira abordou o facto de as sucessivas lesões estarem a limitar o Corinthians – frente ao Boca teve oito indisponíveis e viu Fagner e Willian a saírem lesionados. "Nunca tive um cenário destes. São muitos jogadores, dá quase para fazer uma equipa. Quando jogámos com o Boca na última vez tínhamos muito mais soluções. Mas no espírito Corinthians, ficou de igual para igual e podíamos ter saído com a vitória. É isso que nos orgulha. É tentar sobreviver a esta maré, a essa tempestade. A eliminatória está em aberto", salientou o técnico, que não sabe quem poderá regressar nos próximos jogos:"Tenho esperança que uma luz surja. Não sei. Aumenta a tensão? E a minha? Não consigo dormir. Pego num guardanapo e continuo a escrever. Tenho que fazer o meu melhor com o que tenho."