Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Al Hilal de Jesus já conhecem adversários na Champions Asiática

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sorteio desta quinta-feira dos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiática ditou que o Al Nassr de Cristiano Ronaldo vai defrontar o Al Feiha, também da Liga saudita. O Al Hilal de Jorge Jesus tem como adversário o Sepahan, emblema iraniano orientado pelo treinador português José Morais.Os jogos desta fase da competição realizar-se-ão em fevereiro de 2024.Nasaf (Usbequistão)-Al Ain (Emirados Árabes Unidos)Al Feiha (Arábia Saudita)-Al Nassr (Arábia Saudita)Sepahan (Irão)-Al Hilal (Arábia Saudita)Jeonbuk (Coreia do Sul)-Pohang Steelers (Coreia do Sul)Ulsan Hyundai (Coreia do Sul)-Ventforet Kofu (Japão)Shandong (China)-Kawasaki Frontale (Japão)Bangkok United (Tailândia)-Yokohama Marinos (Japão)