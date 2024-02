Insólito: Benzema marca um autogolo na Liga dos Campeões asiática

Normalmente, os avançados são conhecidos por marcarem golos aos adversários. Karim Benzema, ponta-de-lança franco-argelino do Al Ittihad, conseguiu fazer o oposto ao marcar um golo na própria baliza.

Tudo aconteceu ao minuto 25 do jogo com o Navbahor Namangan, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia, quando o ex-Real Madrid estava na sua área para tentar ajudar a equipa num lance de bola parada favorável ao adversário. Na tentativa de cortar o lance, o avançado acabou por trair Abdullah Al Muaiouf, o guarda-redes do Al Ittihad, e fazer um autogolo, que vai deixando para já os sauditas em desvantagem na eliminatória.