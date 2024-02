Jorge Jesus: «Queremos ganhar para podermos encarar a 2.ª mão de forma mais confortável»

Confiança não falta a Jorge Jesus e a José Morais, que se enfrentam hoje em Isfahan (Irão) ao comando do Al Hilal e do Sepahan, respetivamente.

JJ está apostado em somar a 21.ª vitória consecutiva ao leme do conjunto da Arábia Saudita. "Não mudaremos a abordagem ao jogo, jogaremos de forma ofensiva. Não tememos o ambiente que será criado pelos 60 mil espectadores, somos o Al Hilal! Queremos ganhar para podermos encarar a 2.ª mão de forma mais confortável. Estamos preparados, estamos aqui para vencer", frisa o técnico do Al Hilal, elogiando José Morais, o homólogo do Sepahan [com quem trocou algumas palavras antes da conferência].





Qual é o estado de espírito de José Morais? Está otimista! "Faremos uma bela partida. Estamos prontos, não sentimos pressão nem estamos tensos, tentaremos alcançar o melhor resultado possível", diz o treinador do clube do Irão.