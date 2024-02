José Morais e o duelo com Jorge Jesus: «É um dos treinadores portugueses de topo»

Al Hilal e Sepahan, de Jorge Jesus e José Morais, respetivamente, defrontam-se durante a tarde desta quinta-feira, a partir das 16 horas (horário de Lisboa), em duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia.

O duelo, entre treinadores portugueses, será disputado no Foolad Shahr Stadium, casa do clube iraniano, que atribui favoritismo ao adversário. "O Al Hilal é uma equipa que possui um dos plantéis de maior qualidade na Ásia. Por isso, no que diz respeito ao favoritismo, não acompanho as probabilidades das casas de apostas, até porque não sou de apostas, mas a realidade pode fazer subentender que existe um favorito e não acredito que nos coloquem a nós", começou por dizer o treinador português, em declarações à sua assessoria de imprensa, antes de deixar elogios a Jorge Jesus: "É um dos treinadores portugueses de topo. Conhecedor e experiente."

José Morais mostrou-se ainda "feliz" pelo facto de o período de impedimento de o Sepahan competir no seu estádio ter terminado, isto depois de o clube ter sido punido na sequência da presença de um busto polémico no relvado na receção ao Al Ittihad, ainda na fase de grupos da prova. "A Champions League [Asiática] é uma competição de prestígio. Estou feliz pela cidade e pelos fãs que apoiam esta equipa. Significa que foi feita justiça. É na nossa casa que temos oportunidade de concentrar o maior número de fãs possível. É importante para o futebol iraniano e para os nossos adeptos, que se entusiasmam por ver bons jogos e bons jogadores", sublinhou, assumindo que o clube quer competir "com qualidade em cada jogo": "Estamos em três competições e pretendemos competir com qualidade em cada jogo. Os ajustes feitos ao plantel permitem uma melhoria qualitativa, tendo também opções diferentes"