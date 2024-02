Luís Castro sem Talisca no 'ataque' aos quartos de final da Champions da Ásia

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e Otávio entra amanhã em ação frente ao Al Fayha para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia. Com uma vantagem de 1-0 obtida na primeira mão, o conjunto onde atuam os portugueses quer juntar-se aos apurados Shandong Taishan da China e Jeonbuk da Coreia do Sul.O técnico luso optou por deixar Talisca de fora dos convocados devido à restrição de jogadores estrangeiros que obriga as equipas a utilizar um máximo de seis atletas. Ghareeb, Sultan, Raghed Al Najjar e David Ospina continuam a recuperar de lesões e ficam fora das contas.Luís Castro admite que a eliminatória ainda não está resolvida. "Respeitamos o Al Fayha, que joga com linhas distintas e tem jogadores rápidos no ataque. Amanhã vai atrás da vitória e jogará com um plano ofensivo. Ainda está tudo em aberto", frisou o luso que não esconde a ambição: "O nosso objetivo é vencer a competição."Para além disso, Castro confirmou que Nawaf Al Aqidi vai falhar o jogo devido à suspensão imposta pela federação saudita após ter abandonado a seleção durante a Taça da Ásia.