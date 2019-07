FC Porto conhece primeiro adversário rumo à fase de grupos da Champions na segunda-feira

O FC Porto, vice-campeão português, fica na segunda-feira a conhecer o adversário na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num sorteio em que é cabeça de série.Equipa com melhor coeficiente no caminho das ligas - dedicado a clubes que não foram campeões -, o vice-campeão português pode cruzar-se com o Club Brugge (Bélgica), o Krasnodar (Rússia), o Istanbul Basaksehir (Turquia) ou o LASK (Áustria).Como cabeças de série, os dragões sabem que não poderão encontrar o Dínamo Kiev (Ucrânia), assim como os vencedores dos encontros da segunda pré-eliminatória entre Basileia (Suíça) e PSV Eindhoven (Holanda) e entre o Olympiacos (Gre), treinado por Pedro Martins, e o Viktoria Plzen (República Checa).Dos possíveis adversários, o FC Porto apenas se cruzou com o Club Brugge, a última das quais na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2016/17, somando dois triunfos pela margem mínima (1-0 em casa e 2-1 fora), ambos selados por golos de André Silva.O primeiro encontro entre as duas equipas aconteceu em 1972/73, na Taça UEFA, com os dragões a perderem na Bélgica, por 3-2, mas a vencerem em casa por 3-0.Com duas presenças na primeira ronda da Taça dos Clubes Campeões Europeus, em 1965/66 e em 1974/75, o LASK vai jogar pela primeira vez uma pré-eliminatória da Champions.O Istanbul Basaksehir participa pela segunda vez nas fases preliminares da Liga dos Campeões, depois de, em 2017/18, ter caído no derradeiro playoff frente ao Sevilha.O Krasnodar vai estar pela primeira vez na principal prova de clubes do futebol europeu, tendo disputado quatro vezes a Liga Europa, na qual, na temporada passada, atingiu os oitavos de final.Além de Sérgio Conceição, no FC Porto, e de Pedro Martins, no Olympiacos (ainda tem de passar a segunda eliminatória), Abel Ferreira será o outro português no sorteio, com o campeão grego PAOK a ficar a conhecer o adversário na terceira pré-eliminatória.Colocado no caminho dos campeões, sem estatuto de cabeça de série, o conjunto de Salónica poderá encontrar, entre outros, o Ajax, semifinalista da Champions em 2018/19.A primeira mão da terceira pré-eliminatória está marcada para 06 ou 07 de agosto e a segunda para 13 do mesmo mês.Também na segunda-feira vai ser realizado o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, tendo o Sporting de Braga como cabeça de série, um estatuto ao qual se pode juntar o rival Vitória de Guimarães, caso supere os luxemburgeses do Jeunesse Esch.- Pote 1:FC Porto (Por)Dínamo Kiev (Ucr)Basileia (Sui) ou PSV Eindhoven (Hol)Olympiacos (Gre) ou Viktoria Plzen (Che)- Pote 2:Club Brugge (Bel)Krasnodar (Rus)Istanbul Basaksehir (Tur)LASK (Aut)- Pote 1:Ajax (Hol)Celtic (Esc) ou Nomme Kalju (Est)Copenhaga (Din) ou The New Saints (Gal)Dinamo Zagreb - Saburtalo (Geo)BATE Borisov (Bie) - Rosenborg (Nor)APOEL (Chp) - Sutjeska (Mtn)- Pote 2:PAOK (Gre)Qarabag (Aze) ou Dundalk (Irl)Maribor (Slo) ou AIK (Sue)Estrela Vermelha (Ser) ou HJK Helsinquia (Fin)Maccabi Telavive (Isr) ou Cluj (Rom)Valletta (Mal) ou Ferencváros (Hun)