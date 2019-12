Sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em direto

Qual o adversário mais difícil que pode calhar ao campeão? #UCLdraw pic.twitter.com/aB1jjm4ySY — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) December 16, 2019

As equipa apuradas para os 'oitavos' da Liga dos Campeões

Ordem do sorteio:Borussia Dortmund-PSGReal Madrid-Manchester CityAtalanta-ValenciaAt. Madrid-LiverpoolChelsea-Bayern Munique11h13: Arranca o sorteio!11h11: Explicam-se as regras do sorteio antes de dar início. Recorde-se que os 16 clubes apurados para os oitavos de final serão divididos em dois potes. No pote 1 ficam as equipas que terminaram a fase de grupos no primeiro lugar, enquanto o pote 2 é composto pelas equipas que ficaram em segundo. Neste sorteio, as únicas limitações são: equipas do mesmo país ou que estavam no mesmo grupo na fase anterior não se poderão enfrentar.11h09: Altintop, embaixador da final da Champions deste ano, também presente no palco do sorteio. "Estamos orgulhosos por receber mais uma final em Istambul", a 30 de maio, diz o jogador11h07: Kelly Smith, ex-internacional por Inglaterra, vai ajudar no sorteio11h05: Recorde-se que a final será em Istambul.11h02: Pedro Pinto dá início ao sorteio e exibem-se imagens do percurso das equipas que participam nesta fase da Liga dos Campeões10H55: Tudo a postos para o arranque do sorteioO sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões realiza-se esta segunda-feira, a partir das 11 horas, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.Pela primeira vez no atual formato da competição, apenas clubes das cinco maiores ligas europeias - Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha - seguem em frente na prova.Os 16 clubes apurados para os oitavos de final serão divididos em dois potes. No pote 1 ficam as equipas que terminaram a fase de grupos no primeiro lugar, enquanto o pote 2 é composto pelas equipas que ficaram em segundo.Neste sorteio, as únicas limitações são: equipas do mesmo país ou que estavam no mesmo grupo na fase anterior não se poderão enfrentar.PSGBayern MuniqueManchester CityJuventusLiverpoolBarcelonaRB LeipzigValenciaReal MadridTottenhamAtalantaAtlético MadridNápolesBorussia DortmundLyonChelsea