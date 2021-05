O futebolista belga do Manchester City Kevin De Bruyne sofreu duas fraturas no rosto na final da Liga dos Campeões de futebol frente ao Chelsea, anunciou hoje o próprio nas redes sociais.

"Acabei de voltar do hospital. O diagnóstico é uma fratura no nariz e uma fratura na órbita esquerda. Sinto-me bem agora", escreveu o jogador nas suas redes sociais.

O internacional belga chocou com o defesa Rudiger, do Chelsea, durante a segunda parte do jogo disputado no estádio do Dragão, no Porto, e depois de alguns minutos a ser assistido, acabou mesmo por abandonar a partida.

Devido ao lance, Rudiger foi admoestado com o cartão amarelo.

O Chelsea venceu a final e sagrou-se pela segunda vez campeão europeu de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester City na final da Liga dos Campeões, com um golo marcado pelo alemão Kai Havertz.

"Ainda estou desapontado, obviamente, mas voltaremos", acrescentou o jogador belga.

Kevin De Bruyne é um dos 26 escolhidos da seleção belga para o Euro2020, que se vai disputar este ano devido à pandemia de covid-19. A Bélgica vai defrontar a Rússia (12 de junho), a Dinamarca (17 de junho) e a Finlândia (21 de junho), no Grupo B.