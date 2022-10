Maccabi Haifa em jejum na deslocação a Turim

A Juventus ainda não venceu nesta Liga dos Campeões e terá uma oportunidade de ouro hoje, em Turim, na receção ao Maccabi Haifa. Além de francos favoritos, os bianconeri terão pela frente um adversário também com zero pontos... e com diversos jogadores em jejum. Hoje, celebra-se o Yom Kipur – em português, o Dia do Perdão –, uma das datas mais importantes do judaísmo e que é festejada anualmente no calendário judaico, normalmente entre setembro e novembro. Os judeus celebram este feriado com um período de jejum de 25 horas e oração intensa."É um dia importante para o judaísmo e eu próprio irei jejuar, tal como alguns jogadores, mas temos um plantel vasto e os nossos estrangeiros jogarão, até porque não são judeus", admitiu o técnico israelita Barak Bakhar. "A Juventus tem muita tradição, são favoritos, mas vamos tentar surpreendê-los", frisou.

Quanto a Massimiliano Allegri, já respira melhor após o triunfo (3-0) sobre o Bolonha na última ronda da Serie A, e contará com Di María, de regresso após recuperar de lesão. O italiano assume que o duelo com o Maccabi Haifa é o mais importante e que não vale a pena pensar em PSG e Benfica se não bater a equipa israelita. "Não será um jogo fácil. O Maccabi jogou bem em Lisboa [com o Benfica] e fez um jogo equilibrado com o PSG. Vai ser muito duro e temos respeito por eles. Não vale a pena pensar nas outras equipas se não vencermos os nossos jogos com o Maccabi. Amanhã [hoje] é a partida mais importante para nós nesta Liga dos Campeões", vincou.