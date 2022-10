Liverpool pode resolver contas do apuramento

A derrota do fim de semana frente ao Nottingham Forest voltou a abalar a confiança do Liverpool, mas os reds podem hoje responder com a qualificação para os 'oitavos' da Liga dos Campeões. Para tal, basta evitar uma derrota na visita ao Ajax. Do lado holandês, as esperanças são ténues: além de estarem a seis pontos do adversário desta noite, têm de anular a desvantagem no confronto direto, após uma derrota por 2-1 em Anfield e com um registo desfavorável de 10 golos na diferença de golos. De regresso nos reds estará Darwin Nuñez. O uruguaio voltou ontem a treinar sem limitações, mas deverá começar do banco, ao contrário do português Fábio Carvalho, que aponta à titularidade.

O Nápoles, que só sabe vencer, recebe o último classificado Rangers e garante desde já o 1º posto se fizer melhor resultado do que o Liverpool.





: V. B.