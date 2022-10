Sporting e FC Porto já conhecem árbitros para jogos da Liga dos Campeões

A UEFA já definiu as equipas de arbitragem para os jogos da Liga dos Campeões que se disputam terça-feira, dia em que Sporting e FC Porto entram em ação na última jornada da fase de grupos da prova milionária.O Sporting, que vai receber o Eintracht Frankfurt (20h00), um encontro decisivo para as contas do apuramento dos leões, terá em Alvalade o esloveno Slavko Vincic, que será auxiliado pelos compatriotas Tomaz Klancnik, com David Smajc a quarto árbitro. No VAR estará o espanhol Juan Martínez Munuera, auxiliado por Alejandro Hernández.O FC Porto, que já está apurado para os oitavos de final, recebe o Atlético Madrid (17h45), um duelo arbitrado pelo italiano Daniele Orsato, com Ciro Carbone e Alessandro Giallatini como auxiliares. David Massa será o quarto árbitro e no VAR estarão Massimiliano Irrati, com o holandês Pol van Boekel.