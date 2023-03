Conte volta para a decisão

Antonio Conte está de regresso ao banco de suplentes do Tottenham, que tentará hoje dar a volta à eliminatória (está a perder por 0-1) frente ao Milan de Rafael Leão. A última vez que esteve junto à linha lateral foi precisamente frente aos italianos, a 14 de fevereiro, tendo depois ficado de baixa para recuperar de uma operação à vesícula. A melhor prenda, claro está, será o apuramento. "Queremos passar e por isso espero sentir uma atmosfera incrível no nosso estádio", referiu o técnico dos spurs. Por sua vez, o homólogo do Milan pretende materializar toda a confiança que reina no balneário, fruto do golo de Brahim Díaz no primeiro jogo. "Sabemos que é difícil, mas queremos escrever algo importante na Champions", frisou Stefano Pioli.